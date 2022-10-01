СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — ПРАЙМ. Британские спецслужбы способны провести провокации в отношении энергетической инфраструктуры Евросоюза с целью обвинения в диверсиях России, считает член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. В Китае предрекли потрясения на энергорынках из-за ЧП на "Северных потоках"

Президент России Владимир Путин, выступая в пятницу в Кремле, заявил, говоря о ЧП на "Северных потоках", что англосаксам уже мало санкций, они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.

"Он сказал англосаксы, это значит, что это могли быть британцы", — пояснил Лосев РИА Новости, отвечая на вопрос, спецслужбы какой страны могли быть причастны к терактам.

По мнению эксперта, за ЧП на "Северных потоках" последует следующая провокация Британии.

"Они взорвали "Северный поток", далее ударят по какому-нибудь норвежскому газопроводу, скажут, что это (сделали) русские. Я ожидаю продолжения провокаций в отношении энергетической и иной инфраструктуры Европы", — сказал он.