СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — ПРАЙМ. Британские спецслужбы способны провести провокации в отношении энергетической инфраструктуры Евросоюза с целью обвинения в диверсиях России, считает член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.
Президент России Владимир Путин, выступая в пятницу в Кремле, заявил, говоря о ЧП на "Северных потоках", что англосаксам уже мало санкций, они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
"Он сказал англосаксы, это значит, что это могли быть британцы", — пояснил Лосев РИА Новости, отвечая на вопрос, спецслужбы какой страны могли быть причастны к терактам.
По мнению эксперта, за ЧП на "Северных потоках" последует следующая провокация Британии.
"Они взорвали "Северный поток", далее ударят по какому-нибудь норвежскому газопроводу, скажут, что это (сделали) русские. Я ожидаю продолжения провокаций в отношении энергетической и иной инфраструктуры Европы", — сказал он.
https://1prime.ru/energy/20221001/838323520.html
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