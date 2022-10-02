МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Произвести атаку на российские газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2" могли США или Великобритания, считает американский полковник в отставке, бывший старший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Эксперт не исключил британских провокаций на объектах инфраструктуры ЕС

"Нужно смотреть, у каких государственных структур была возможность сделать это. А это Королевский флот, флот Соединенных Штатов. Думаю, это довольно очевидно", — заявил он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По словам полковника, трубы газопровода чрезвычайно прочные из-за своей конструкции, поэтому для их повреждения нужно было использовать несколько сот килограммов тротила.

Обвинения в адрес России Макгрегор назвал абсурдными. Он напомнил о высоких доходах Москвы от экспорта энергоносителей. По словам эксперта, разрушение "Северных потоков" также невыгодно Германии, которая была заинтересована в поступлении газа.