В США рассказали, кто мог подорвать "Северные потоки"
Полковник Макгрегор: произвести атаку на "Северные потоки" могли США или Великобритания
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МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Произвести атаку на российские газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2" могли США или Великобритания, считает американский полковник в отставке, бывший старший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
"Нужно смотреть, у каких государственных структур была возможность сделать это. А это Королевский флот, флот Соединенных Штатов. Думаю, это довольно очевидно", — заявил он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По словам полковника, трубы газопровода чрезвычайно прочные из-за своей конструкции, поэтому для их повреждения нужно было использовать несколько сот килограммов тротила.
Обвинения в адрес России Макгрегор назвал абсурдными. Он напомнил о высоких доходах Москвы от экспорта энергоносителей. По словам эксперта, разрушение "Северных потоков" также невыгодно Германии, которая была заинтересована в поступлении газа.
https://1prime.ru/energy/20221002/838326348.html
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