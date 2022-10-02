РИМ, 2 окт — ПРАЙМ. МИД Италии вызвал российского посла в Риме Сергея Разова в том числе из-за ситуации со взрывами на газопроводах "Северный поток", заявил министр по вопросам экологического перехода Италии Роберто Чинголани. Нарышкин заявил о причастности Запада к взрывам на "Северных потоках"

"На повестке дня — прояснение ситуации с диверсией на "Северном потоке". Начнут с диверсий на "Северном потоке" и перейдут к обсуждению войны", — сказал он в эфире телеканала Rai3.

Комментируя ситуацию с поставками газа в Италию, Чинголани рассказал о заполненности подземных хранилищ страны на 90%. По его мнению, ситуация с запасами газа позволила республике перейти к экспорту "в объеме 18-20 миллионов кубометров в день".

Ранее российское посольство РФ, что посол Разов прибудет в итальянский МИД в первой половине дня понедельника.

ЧП на "Северных потоках" произошли в понедельник, 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию о ЧП у Дании, как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".