МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Европейские страны находятся в шаге от газовой катастрофы, заявил заместитель главного редактора Il Giornale Никола Порро. Сербия ждет ухудшения в европейской экономике из-за цен на газ

"Европе не стоит тешить себя иллюзиями о том, что в энергетическом секторе "все будет хорошо", для ЕС настал "час расплаты" за бездействие, рассуждения о ценовом потолке и условиях для России", — рассказал он.

Недавний глобальный кризис, вызванный пандемией Covid-19 показал, что политики были не способны выстроить четкую стратегию действий, и это лишь подчеркнуло, что у них вовсе отсутствует понимание того, что происходит у них под носом.

Никола Порро приводит наглядные примеры того, как кризис в Европе начался еще задолго до российской спецоперации. "В октябре 2021 года стоимость электроэнергии в Италии в тот месяц выросла с 5 до 25 центов за киловатт-час. Генеральный директор Enel Стораче был первым, кто заявил на форуме в Черноббьо об аномалии в формировании цены на электроэнергию", — указал он. В Италии начались акции протеста на фоне роста цен на газ и электричество

По его словам, газ для Европы, как вода в пустыне. "Даже ребёнку понятно, что цена на воду увеличивается, когда у тебя жажда, ты в пустыне, продавец всего один, а всё остальное — мираж. И именно в этой ситуации мы находимся сейчас", — добавил Порро.

Заместитель главреда призывает забыть о потолке цен на газ, так как в Европе физически меньше голубого топлива, чем нужно. Различные фабрики уже закрываются из-за заоблачных цен на энергоресурсы, и нужно уже сейчас решать, кого и как спасать. В голове должны быть конкретные идеи, а не как во времена Covid-19, ведь энергетический сектор — главный показатель процветающей экономики страны, заверил он.