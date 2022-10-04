МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Франции предстоит пережить тяжелую зиму из-за антироссийских санкций Евросоюза, но следующая зима, скорее всего, будет еще тяжелее, считает лидер фракции "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен.

"Эти санкции не только не работают, но они еще и санкционируют самих французов. Эта зима будет для нас тяжелой, а следующая, возможно, еще тяжелее", — сообщила она телеканалу BFMTV

По словам политика, ограничения в отношении России оказались контрпродуктивными и лишь позволили Москве увеличить доходы от продажи нефти.

Ле Пен считает, что ответственность за бедственное положение европейцев лежит на тех, кто принимал решения по антироссийским мерам. Не дожидаясь зимы: Европа провалила тест на отказ от российского газа

Западные страны ввели беспрецедентные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Часть ограничений затрагивает в том числе энергетическую сферу. Это привело к усугублению энергетического кризиса в Европе, регион столкнулся с дефицитом топлива и ростом цен на него.

Летом французское правительство запустило программу "энергетической трезвости" для снижения потребления электроэнергии на десять процентов и предотвращения ее дефицита грядущей зимой. Кроме того, в целях экономии во Франции ограничили использование световой рекламы и запретили держать двери открытыми при работающем кондиционере.