МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. В Великобритании зимой возможны систематические трехчасовые отключения электричества в случае, если Россия прекратит поставки газа в Европу и в Соединенном Королевстве установится более холодная погода, следует из чрезвычайного плана, представленного оператором единой британской энергосистемы National Grid в четверг. СМИ: группа стран предложила ЕС ввести ценовой коридор на весь импорт газа

Согласно первому сценарию плана, при остановке поставок энергии из Франции, Бельгии и Нидерландов из-за проблем с поставками российских энергоресурсов Великобритания может задействовать дополнительные угольные станции, что поможет получить около 2 гигаватт энергии, говорится в документе. На этот случай National Grid уже заключил с энергетическими компаниями EDF, DRAX и Uniper контракты, которые позволят угольным электростанциям West Burton A, Ratcliffe и Drax при необходимости вырабатывать дополнительную энергию этой зимой.

По второму, "маловероятному" сценарию, к мерам из первого сценария прибавятся систематические трехчасовые отключения электричества, которые должны помочь "обеспечить общую безопасность и целостность системы электроснабжения по всей Великобритании". Как отмечает газета Guardian, эта мера должна сократить общее потребление электроэнергии на 5%. Помимо этого, в настоящее время National Grid консультируется с энергетическими компаниями о возможности проведения кампании по экономии энергии с ноября 2022 года по март 2023 года, говорится в документе. Эта кампания должна будет стимулировать потребителей и предприятия снижать потребление энергии или использовать ее "вне периодов пиковых нагрузок" на электроснабжение.

Как утверждает Guardian, чрезвычайный план, который прежде должен быть утвержден королем Карлом III по рекомендации министра энергетики, будет также предполагать оповещение британского населения за день до отключений электричества.

Ранее газета Guardian сообщила, что британские власти могут призвать население начать экономить энергию из-за опасений по поводу возможных отключений электричества этой зимой. По информации газеты, британские министры обсуждают запуск кампании, призывающей снизить потребление энергии этой зимой. Призывы, которые обсуждаются министерством энергетики, энергетическими компаниями и оператором единой британской энергосистемы National Grid, могут включать снижение температуры обогрева домов и использование бытовых приборов в ночное время, то есть в периоды времени, когда спрос на энергию ниже.