МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Сотрудники Запорожской АЭС, их семьи и жители Энергодара поддержали заявление о переходе объекта под юрисдикцию "Росатома", заявил глава администрации Энергодара Александр Волга. Власти Энергодара обсудят с экспертами МАГАТЭ безопасность на ЗАЭС

"Ввиду последних новостей по поводу передачи ЗАЭС под ведомство "Росатома". Естественно, политическая ситуация, в первую очередь со стороны сотрудников станции, а также членов их семей, проживающих на территории города, резко начала меняться в положительную сторону: все прекрасно понимают, что их будущее связано с Российской Федерацией", — сказал он РИА Новости, отметив приподнятое настроение жителей города.

"Причина одна… Мы в Российской Федерации", — подчеркнул Волга.

Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что объект переходит в российскую собственность, был подписан 5 октября.