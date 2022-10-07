ЦЮРИХ, 7 окт — ПРАЙМ. Власти швейцарского города Винтертур приняли первый пакет мер, принятых с целью экономии энергии, среди них – корректировка работы местного крематория. Швейцарский национальный банк ужесточил денежно-кредитную политику

"Отдельные меры могут сэкономить лишь немного энергии, но они имеют внешний эффект. Они призваны мотивировать жителей Винтертура, в свою очередь, экономить энергию, ведь каждый сэкономленный киловатт-час энергии имеет значение", — сказано в заявлении городского совета Винтертура.

Так, в целях экономии газа городские власти решили приостановить работу одной из двух кремационных линий, а время работы оставшейся продлить.

"Крематорий на кладбище Розенберг является одним из самых современных в Швейцарии и имеет две кремационные линии, отапливаемые газом. Stadtgrün (департамент, в ведении которого находятся городские кладбища и крематории – ред.) адаптировал процедуры и время работы крематория таким образом, что теперь требуется только одна печная линия. Кремации проводятся с 5 утра до 10 вечера, а не с 6 утра до 6 вечера", — следует из заявления.

Таким образом, городские власти рассчитывают сэкономить около трети газа, необходимого для работы крематория. Швейцария не поддержит идею о передаче российских активов Украине

Кроме того, в местном спорткомплексе будет использоваться новая технология заливки льда. Она позволит реже охлаждать ледовое покрытие, что поможет ежемесячно экономить от 3000 до 5000 кВт/ч в месяц.

В ближайшее время будет введен в действие второй пакет мер по экономии энергии. Он, в частности, предполагает отключение подсветки достопримечательностей города в ночное время и ограничение по освещению на Рождество.

Согласно заявлению, совет активно поддерживает кампанию по энергосбережению, проводимую федеральными властями, и разрабатывает собственные меры, чтобы подать пример населению.