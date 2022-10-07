БЕРЛИН, 7 окт — ПРАЙМ. Сенат германского города Гамбург высказался против создания терминала сжиженного природного газа (СПГ) в городском порту из-за проблем для судоходства, которые могут возникнуть впоследствии, сообщило немецкое информагентство dpa. Вместе с тем, сенат предложил рассмотреть вопрос о размещении меньшего по размеру судна-терминала СПГ, сказано в материале агентства.

Ранее городской орган планировал создание порта СПГ на реке Зюдерельбе. Предполагалось, что этот терминал стал бы одним из тех, с помощью которых федеральное правительство хочет сократить зависимость от российского газа.

Но, как заявил в четверг представитель природоохранного ведомства, сенат провел детальную экспертизу, результаты которой показали, что размеры терминала СПГ, запланированные федеральным правительством, не могут быть приведены в соответствие с общими условиями порта в краткосрочной перспективе.

"В частности, на пути стоят необходимые меры по расширению водных путей и риск закрытия впоследствии южной части порта для морского судоходства", — процитировало агентство слова представителя природоохранного ведомства. Он считает, что Зюдерельбе пришлось бы закрывать для судоходства дважды в неделю, то есть всякий раз, когда к плавучему терминалу швартуется судно-заправщик с новой партией СПГ, причем каждый раз — на срок от 24 до 48 часов. Именно столько времени занимает процесс разгрузки.

При этом в пятницу стало известно, что сенат по согласованию с федеральным министерством экономики предложил рассмотреть вопрос о размещении меньшего по размеру судна-терминала СПГ.

"Временный терминал СПГ в порту Гамбурга имеет смысл только в том случае, если он не будет слишком сильно ограничивать использование остальной части порта", — пояснили в природоохранном ведомстве.

Отмечается, что дискуссия о терминалах СПГ в Гамбурге продолжается.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщал, что первый терминал по приему СПГ в Германии заработает в январе следующего года, а с конца 2023 года ФРГ получит возможность импорта СПГ "минимум" в четырех местах: в портах Вильгельмсхафена, Брюнсбрюттеля, Штаде и Лубмина. По его словам, это позволит Германии стать независимой от поставок газа из России.