МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Европейцы, опасающиеся отключения электроэнергии зимой, стали массово запасаться дровами — для этого они прибегают к вырубке деревьев в парках, пишет Bloomberg. В Венгрии стартовала программа по обеспечению жителей дровами

Около 70% тепла в Европе обеспечивается природным газом и электричеством, а в связи с резким сокращением поставок из России древесина, которую уже используют для отопления около 40 миллионов человек, стала востребованным товаром.

"Люди отчаянно нуждаются в древесине, и они покупают больше, чем обычно", — сказал, основатель и генеральный директор норвежского продавца древесины Kortreist Ved Тронд Фьортофт. По его словам, обычно люди начинают заказывать дрова, когда начинает холодать, однако сейчас поставки начались в июне, когда сократились поставки газа из России.

Во Франции цены на древесные пеллеты почти удвоились — до 600 евро за тонну. Венгрия дошла до того, что запретила экспорт пеллет, а Румыния на шесть месяцев ограничила цены на дрова.

Происходящее в Берлине напоминает запустение после Второй мировой войны, отмечает агентство. Из-за нехватки топлива жители срубили почти все деревья в центральном парке Тиргартен для отопления.

Энергетический кризис усугубляет рост расходов на жизнь, а инфляция в еврозоне впервые в сентябре достигла двузначного числа. Неблагополучные домохозяйства по всему региону все чаще сталкиваются с выбором между отоплением и другими предметами первой необходимости.