МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Британский миллиардер Джон Кодвелл решил экономить энергию, чтобы президент России Владимир Путин получил "меньше долларов", сообщает газета Mirror. Песков спрогнозировал будущее Европы в свете проблем с энергоресурсами

Кодвелл заявил, что будет отапливать лишь одну комнату в своем особняке, оставляя 98% дома без обогрева. По его мнению, топливная отрасль финансирует спецоперацию России на Украине.

"Я сделаю все возможное, чтобы он (Путин) получил на несколько долларов меньше", — добавил миллиардер.

В феврале Кодвелл приютил украинскую беженку с ребенком, также сообщает издание.

Отмечается, что миллиардера критикуют за то, что он помогает украинцам в то время, когда британские семьи испытывают проблемы из-за роста цен.