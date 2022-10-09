2022-10-09T15:56:34+03:00
2022-10-09T16:14:34+03:00
2022-10-09T15:56:34+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20221009/838404787.html
СМИ: британский миллиардер хочет экономить электричество "назло Путину"
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Британский миллиардер Джон Кодвелл решил экономить энергию, чтобы президент России Владимир Путин получил "меньше долларов", сообщает газета Mirror. Кодвелл заявил, что будет... ПРАЙМ, 09.10.2022
энергетика, новости, британия, россия, энергетический кризис
https://1prime.ru/images/83271/21/832712106.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83271/21/832712106.jpg
https://1prime.ru/images/83271/21/832712105.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83271/21/832712105.jpg
https://1prime.ru/images/83271/20/832712093.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83271/20/832712093.jpg
https://1prime.ru/energy/20221009/838404438.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Британский миллиардер Джон Кодвелл решил экономить энергию, чтобы президент России Владимир Путин получил "меньше долларов", сообщает газета Mirror.
Кодвелл заявил, что будет отапливать лишь одну комнату в своем особняке, оставляя 98% дома без обогрева. По его мнению, топливная отрасль финансирует спецоперацию России на Украине.
"Я сделаю все возможное, чтобы он (Путин) получил на несколько долларов меньше", — добавил миллиардер.
В феврале Кодвелл приютил украинскую беженку с ребенком, также сообщает издание.
Отмечается, что миллиардера критикуют за то, что он помогает украинцам в то время, когда британские семьи испытывают проблемы из-за роста цен.