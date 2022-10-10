МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Украина с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в ЕС в связи с ракетными обстрелами, сообщили в министерстве энергетики страны. Власти Украины сообщили о нарушении энергоснабжения почти по всей стране

Ранее госслужба по ЧС Украины заявила, что пять областей после утренних ударов обесточены полностью, остальные регионы частично. В офисе Зеленского призвали украинцев в вечернее время максимально снизить энергопотребление: не включать свет и не пользоваться электроприборами.

"Украина прекращает экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов", — говорится в сообщении минэнерго Украины в Facebook*.

В ведомстве отметили, что Киев экспортировал электроэнергию в ЕС, а также "отдельными линиями к Молдавии и Польше". "Сегодняшние ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 года экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы", — отметили в министерстве.

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.

ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.

Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская