ПАРИЖ, 10 окт — ПРАЙМ. Цена дизеля во Франции подскочила на 10 евроцентов за прошедшую неделю на фоне забастовки энергетической компании TotalEnergies, передает Franceinfo со ссылкой на министерство экологических преобразований страны. Французская TotalEnergies продлила забастовку до вторника, сообщило СМИ

Стоимость дизельного топлива во Франции выросла за последнюю неделю в среднем на 10,79 евроцента, достигнув 1,8035 евро за литр.

Бензин SP95-E10 в среднем подорожал на 7,29 евроцента —до 1,5914 евро за литр, а цена бензина Super SP95-E10 выросла на 7 евроцентов — до 1,6440 евро за литр.

Отмечается, что стоимость дизеля вернулась к уровню, которого он достигал в конце августа. Подорожание топлива происходит на фоне забастовки TotalEnergies, которая повлияла на работу автозаправочных станций.

Как передавал ранее корреспондент РИА Новости, многочасовые очереди выстроились в понедельник к заправочным станциям на крупной автотрассе под Парижем из-за забастовок сотрудников TotalEnergies. На некоторых заправках не было дизельного топлива. Водители жалуются, что вынуждены ожидать своей очереди часами, а в энергетическом кризисе винят французские власти и США.

С 27 сентября во Франции продолжается забастовка сотрудников компании TotalEnergies с требованием повысить заработную плату на 10%, а также индексировать зарплату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции. Позже профсоюзы заявили о продлении забастовки на неопределенный срок.

Забастовка, в частности, затронула крупнейший во Франции НПЗ недалеко от города Гавр в Нормандии, а также НПЗ в коммунах Фейзин и Донж, биоперерабатывающий завод La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг и топливное хранилище Гранпюи.

В воскресенье министерство энергетических преобразований Франции сообщило, что почти на 30% автозаправочных станций страны наблюдается дефицит как минимум одного вида топлива.