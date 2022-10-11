МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Для перезапуска энергоблоков Запорожской АЭС нужно гарантированное бесперебойное энергоснабжение, говорить о нем преждевременно. Об этом заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. В Запорожской области призвали подключить ЗАЭС к российской энергосистеме

"Пока, к сожалению, говорить об этом (о перезапуске энергоблоков) преждевременно. Потому что для того, чтобы разогнать блоки и запустить их, необходимо гарантированное бесперебойное электроснабжение. Вся процедура запуска и последующего поддержания реакторов в рабочем состоянии — она вся связана с электроэнергией", — сказал он в эфире "Россия 24".

По словам Карчаа, говорить о стабильном электроснабжении не представляется возможным, поскольку украинская сторона продолжает обстрел территории объекта.