МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Запорожская АЭС для обеспечения собственных нужд подключилась к российской энергосистеме, перетока из Украины нет, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. ЗАЭС перешла на электроснабжение для обеспечения собственных нужд по ЛЭП

"Запорожская АЭС подключена к российской энергосистеме, с Украиной никаких связей нет, никакого перетока не осуществляется. Атомная станция запитана по ЛЭП с нашей стороны. Энергопотребности АЭС обеспечиваются российским электричеством", — сказал он РИА Новости.

Как отметил Рогов, дизель-генераторы на станции выключены, объемы топлива для них пополнены.

Ранее советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявлял, что электроснабжение Запорожской АЭС для обеспечения собственных нужд вновь осуществляется по ЛЭП.

До этого сообщалось, что атомная станция работает на дизель-генераторах, так как украинские войска перебили питающую ЛЭП, идущую с подконтрольной им территории. В результате Запорожская АЭС отключилась от энергосистемы Украины. На сегодня ее блоки остановлены. Генерация энергии не осуществляется.