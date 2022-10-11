МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Евросоюз недостаточно помогает Польше преодолевать энергетический кризис, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. В Польше призвали поделить замороженные активы России между Украиной и ЕС

"У нас нехватка газа, нехватка электроэнергии, с очень высокими ценами газа и электроэнергии… Мы много месяцев ведем горячую дискуссию с министром (климата и окружающей среды Анной) Москвой на европейской арене, и я должен сказать, что не много оттуда у нас имеется помощи. По большому счету мы просим позволить нам шаги, которые мы же и финансируем", — сказал он.

По словам премьера, польским властям приходится убеждать европейских чиновников изменить механизмы формирования цен, не использовать определенные регуляции для малых и средних предпринимателей.

Моравецкий отметил, что Евросоюзу следует ослабить свои экологические принципы для снижения цен на энергоносители, а также выработать новую энергетическую политику.