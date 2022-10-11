МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Одна из крупнейших австралийских энергетических компаний Alinta Energy предупредила о росте в 2023 году розничных цен на электроэнергию более чем на 35%, сообщает портал News.com.au. В Австралии выросла деловая активность

"По результатам моделирования ценообразования на энергию в следующем году, тарифы вырастут как минимум на 35%", — сказал гендиректор компании Джефф Даймери на саммите по энергетике и климату.

Глава Alinta Energy отметил, что не уверен, собирается ли правительство принимать какие-либо меры по этому вопросу.

Даймери также выразил свое беспокойство предстоящим объемом работ, который необходим для перехода Австралии на возобновляемые источники энергии.