КИШИНЕВ, 11 окт — ПРАЙМ. Отказ от украинской электроэнергии в пользу той, что производит Молдавская ГРЭС, окажет положительное влияние на экономику Молдавии, считает доктор экономических наук Михаил Пойсик. Молдавия перешла на полное самообеспечение электроэнергией

Министерство энергетики Украины сообщило в понедельник, что страна с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в связи с ракетными обстрелами. Молдавия до 15 октября планировала закупать 33% необходимой электроэнергии у украинских компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что Кишинев договорился с Тирасполем об увеличении объема производства энергии на Молдавской ГРЭС.

"На молдавской экономике эта ситуация отразится положительно, потому что электроэнергию у Украины мы покупаем на треть дороже той, что производит Молдавская ГРЭС. Если не будет украинской электроэнергии, то тариф для потребителей снизится минимум на 10%", — заявил Пойсик в комментарии РИА Новости.

По его словам, на сегодняшний день Молдавская ГРЭС производит самую дешевую электроэнергию в регионе, при этом ее производственные мощности используются меньше чем на 20%. При этом у предприятия есть самые высокоэффективные технологии, поэтому переживать, что станция не справится с производством, не стоит.

"Я думаю, что у России исключительные отношения с Приднестровьем, поэтому "Газпром" может предоставить дополнительный объем газа, в том числе, чтобы поддержать Тирасполь. Если Россия компенсирует Молдавии недостающий объем газа, то мы от этого только выиграем", — отмечает эксперт.

ЗАО "Молдавская ГРЭС" функционирует на территории Приднестровья, с 2005 года она входит в состав "Интер РАО" и покрывает до 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. ГРЭС работает исключительно на природном газе.