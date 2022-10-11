Власти Запорожья сообщили, что Энергодар обеспечат теплом и светом за счёт Запорожской АЭС
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Энергодар обеспечат теплом и светом за счет работы Запорожской атомной станции, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Задачи, которые перед нами стоят, это обеспечить Энергодар сейчас именно посредством атомной станции теплом, электричеством, и атомную станцию обеспечить стабильным напряжением, необходимым для поддержания холодного режима", — сказал Балицкий в эфире Первого канала.
Он отметил, что все задачи, которые стоят перед властями региона по подготовке города к зиме, будут решаться максимально быстро.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
https://1prime.ru/energy/20221011/838430294.html