МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Энергодар обеспечат теплом и светом за счет работы Запорожской атомной станции, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. ЗАЭС перешла на электроснабжение для обеспечения собственных нужд по ЛЭП

"Задачи, которые перед нами стоят, это обеспечить Энергодар сейчас именно посредством атомной станции теплом, электричеством, и атомную станцию обеспечить стабильным напряжением, необходимым для поддержания холодного режима", — сказал Балицкий в эфире Первого канала.

Он отметил, что все задачи, которые стоят перед властями региона по подготовке города к зиме, будут решаться максимально быстро.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.