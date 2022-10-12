ПРАГА, 12 окт — ПРАЙМ. Двухдневное заседание министров стран ЕС в Праге началось во вторник с "круглого стола", на котором обсуждалось будущее газа на европейском рынке, сообщило Чешское радио. В Польше пожаловались, что ЕС недостаточно помогает с энергокризисом

В заседании "круглого стола" приняли участие глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела, представитель Еврокомиссии Дите Юл Йоргенсен, а также члены руководства энергетических компаний Net4Gas и ČEZ. На встрече обсуждались вопросы обеспечения поставок газа в Европу.

В среду в столице Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС, состоится основная дискуссия, в ходе которой министры стран ЕС обсудят, например, водород и его потенциал в "перерождении" энергетики, а также текущую геополитическую ситуацию. Также будет рассмотрен возможный пересмотр рынка электроэнергии.

После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.