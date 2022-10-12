МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Добыча газа "Новатэка" в третьем квартале 2022 года, по предварительным данным, выросла на 4,9% и составила 19,94 миллиарда кубометров, добыча жидких углеводородов снизилась на 1,7% — до 3 миллионов тонн, говорится в сообщении компании.

В целом "Новатэк" увеличил добычу углеводородов в январе-сентябре на 4% — до 155,6 миллиона баррелей нефтяного эквивалента.