МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. США стали выгодополучателями от терактов на газопроводах "Северного потока", поскольку теперь они могут продавать свои энергоресурсы по более высоким ценам, сообщил президент России Владимир Путин на "Российской энергетической неделе". Путин высказался о ремонте поврежденных ниток "Северного потока"

"Ну вот, как в приличных компаниях говорят — "highly likely", все понятно, все ясно, кто там за этим стоит и кто там выгодоприобретатели", — заявил он.

Глава РФ отметил, что поставки американского сырья являются ненадежными, поскольку могут "уплыть" в другие регионы, где за них предложат лучшую цену. По его словам, подобное происходило совсем недавно, когда американские танкеры с СПГ для Европы разворачивались на полпути, потому что продавцам предложили более высокую цену в другом месте.

Утечка газа на нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" была обнаружена 26 сентября в Балтийском море. По данным шведских сейсмологов, накануне в районе ЧП зафиксировали мощные подводные взрывы. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Агентство Франс Пресс заявило, ссылаясь премьер-министра переходного правительства Швеции Магдалену Андерссон, что Стокгольм не планирует допускать Россию к расследованию диверсий на газопроводах.