ООН, 12 окт — ПРАЙМ. Дискуссии по поводу создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжаются, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Глава МАГАТЭ обсудил с главой "Росатома" зону безопасности вокруг ЗАЭС

"Эти дискуссии продолжаются. Их ведет господин Гросси (гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси — ред.)", — сказал Дюжаррик.

"То, что мы наблюдаем после того, как прозвучала инициатива о создании зоны… — по сути, мы движемся в неправильном направлении. Мы наблюдаем все больше боестолкновений", — добавил он.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.