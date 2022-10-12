ООН, 12 окт — ПРАЙМ. Дискуссии по поводу создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжаются, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во главе миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ обсудил с главой "Росатома" зону безопасности вокруг ЗАЭС

"Эти дискуссии продолжаются. Их ведет господин Гросси (гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси — ред.)", — сказал Дюжаррик.

"То, что мы наблюдаем после того, как прозвучала инициатива о создании зоны… — по сути, мы движемся в неправильном направлении. Мы наблюдаем все больше боестолкновений", — добавил он.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.