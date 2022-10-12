ПАРИЖ, 12 окт — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что кризис с поставками топлива на заправки на фоне продолжающихся забастовок на НПЗ TotalEnergies и Esso-ExxonMobil будет преодолен в течение следующей недели. Franceinfo: цена дизеля во Франции выросла на 10 евроцентов за неделю

"Ситуация нормализуется в течение будущей недели. Это социальный конфликт между руководством и сотрудниками на двух предприятиях. И я призываю обе стороны к ответственности. Соглашение с Esso-ExxonMobil было подписано. Премьер-министр заявила о том, что забастовка будет прекращена, и я поддерживаю это, потому что есть люди, которые всегда готовы пойти еще дальше. Эта ситуация неприемлема", — сказал Макрон в интервью телеканалу France 2 в среду.

Президент отверг обвинения в том, что правительство должно было предотвратить усугубление ситуации. "Мы всегда думаем, что все зависит от президента и от правительства. Каждый должен быть на своем месте и брать на себя ответственность. Есть предприятие, его руководитель и акционеры, есть сотрудники. Никто не должен вмешиваться в этот социальный диалог. Но я выступаю за диалог, а не за блокирование государства", — добавил он.

Забастовки на нефтеперерабатывающих заводах TotalEnergies начались 27 сентября, сотрудники требуют повысить заработную плату на 10%, а также индексировать зарплату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции.

На данный момент блокированы четыре из пяти заводов, принадлежащих компании: крупнейший во Франции НПЗ недалеко от города Гавр в Нормандии, на который приходится 22% нефтеперерабатывающих мощностей Франции, а также НПЗ в коммунах Фейзин и Донж, биоперерабатывающий завод La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг и топливное хранилище Гранпюи.

Также забастовки проходят на НПЗ Фос и НПЗ Порт-Жером-Граваншон компании Esso-Exxonmobil.

Ранее в среду власти Франции заявили, что приступят к разблокированию нефтехранилища на НПЗ Порт-Жером-Граваншон.

Забастовки привели к отсутствию топлива на каждой третьей заправке страны. Согласно опросу Elabe для BFMTV, опубликованного в среду, почти 80% французов считают, что власти не справляются с кризисом на НПЗ страны.