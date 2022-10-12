ПАРИЖ, 12 окт — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что еще 10 остановленных атомных энергоблоков заработают во Франции в ближайшие недели. Ле Пен предрекла Франции тяжелые зимы

"Сегодня у нас работают 30 из 56 атомных реакторов. В ближайшие недели их будет 40. Наша цель — иметь 45 работающих энергоблоков в январе", — сказал Макрон в интервью телеканалу France 2 в среду.

Парк атомных реакторов Франции насчитывает 56 энергоблоков общей мощностью 61,4 ГВт.

В мае этого года Агентство ядерной безопасности Франции (ASN) выявило следы коррозии на 12 атомных реакторах, что позднее привело к их остановке. Ряд других реакторов остановлен на плановые ремонтные работы.

Французская энергокомпания EDF, являющаяся оператором АЭС страны, заявила, что перезапустит все остановленные реакторы до зимы, чтоб избежать дефицита электричества в стране на фоне резкого роста на энергоресурсы.