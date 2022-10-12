Во Франции в ближайшие недели перезапустят еще десять атомных энергоблоков
Макрон заявил, что во Франции в ближайшие недели перезапустят еще десять атомных энергоблоков
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ПАРИЖ, 12 окт — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что еще 10 остановленных атомных энергоблоков заработают во Франции в ближайшие недели.
"Сегодня у нас работают 30 из 56 атомных реакторов. В ближайшие недели их будет 40. Наша цель — иметь 45 работающих энергоблоков в январе", — сказал Макрон в интервью телеканалу France 2 в среду.
Парк атомных реакторов Франции насчитывает 56 энергоблоков общей мощностью 61,4 ГВт.
В мае этого года Агентство ядерной безопасности Франции (ASN) выявило следы коррозии на 12 атомных реакторах, что позднее привело к их остановке. Ряд других реакторов остановлен на плановые ремонтные работы.
Французская энергокомпания EDF, являющаяся оператором АЭС страны, заявила, что перезапустит все остановленные реакторы до зимы, чтоб избежать дефицита электричества в стране на фоне резкого роста на энергоресурсы.
https://1prime.ru/energy/20221012/838446774.html
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