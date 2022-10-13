МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Европейский союз начал проявлять озабоченность в отношении американской экономической политики, пишет китайская газета Global Times. Путин: США теперь могут поставлять энергоресурсы по высоким ценам

Издание отметило, что Германия и Франция, всецело с Евросоюзом, стали открыто демонстрировать свое недовольство по отношению к США. "Это пробуждение в суровой реальности", — подчеркнули в GT.

Олаф Шольц накануне публично раскритиковал новый закон Соединенных Штатов о борьбе с инфляцией, так как он грозит серьезной войной тарифов. По словам европейского комиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровски, этот закон напрямую может оказать крайне негативное влияние на автопромышленность в Евросоюзе.

"Если Европа не изменит своей позиции, то превратится из глобального игрока в вассала США", — пишет китайская газета.

В материале также отметили, что ЕС в вопросах безопасности находится в сильной зависимости от США, пока последняя получает лишь свою выгоду на проблемах у европейцев.

"Компании в Штатах легко заработают свыше 100 миллионов долларов за каждый контейнеревоз с СПГ в направлении Европы. Американцы не стесняются наживаться на катастрофе европейцев. Способ заработка можно охарактеризовать не иначе как крайне аморальный", — резюмирует газета.

Станы ЕС столкнулись с энергетическим кризисом и всплеском инфляции из-за антироссийских санкций по отказу от топлива из России. В результате выросли цены на топливо, что негативно сказалось на различные сферы экономики.