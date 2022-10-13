МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Глава британского энергорегулятора Ofgem Джонатан Брирли призвал жителей страны сократить потребление газа и электричества, чтобы сэкономить средства и избежать отключения энергии из-за её возможной нехватки. Швейцарским больницам предложили подумать об экономии электроэнергии

"Все мы должны думать, как сократить энергопотребление, где это возможно. Это не только самый прямой способ уменьшить наши счета – это (также) помогает (обеспечить) надежность поставок, способствует декарбонизации и экономит средства бюджета… Если многие из нас сделают это, это может сэкономить миллиарды фунтов", — приводится на сайте организации его заявление на конференции торговой организации Energy UK в Лондоне.

Кроме того, Брирли объявил о скором начале информационной кампании для потребителей о мерах поддержки населения и экономии энергии.

Он привел в пример такие меры, как использование отопления и освещения только при необходимости, снижение температуры обогрева в помещениях и выключение приборов из розеток.

Брирли призвал развивать сектор "зеленой" и ядерной энергетики для обеспечения энергетической безопасности Британии.

Выступая на этой же конференции, глава Energy UK Эмма Пинчбек раскритиковала власти за нежелание также начать информационную кампанию с призывами к экономии энергии, сообщила газета Independent.

"Меня до сих сбивает с толку, почему правительство не воспользуется этой возможностью для снижения спроса на газ этой зимой и не только, рассказывая людям о простых способах для сокращения энергопотребления в домах", — цитирует её издание.

Несколько дней назад замминистра энергетики по вопросам климата Грэм Стюарт заявил, что правительство не будет призывать людей к снижению энергопотребления.