МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Европа нуждается в дополнительных поставках энергоресурсов, но политики там не признают ошибок и не заявляют о потребности в российском газе с газопроводов, которые используются не в полном объёме или не используются, — "Ямал-Европы", украинской газотранспортной системы (ГТС) и "Северного потока 2", сказал вице-премьер России Александр Новак. Новак усомнился в способности Европы найти замену российскому топливу

"Европа сегодня находится в остром кризисе дефицита энергоресурсов… нуждается в дополнительных поставках… А что касается политиков, то конечно им не с руки принимать какие-то решения, направленные на то, чтобы признать свои ошибки. Поэтому они… не заявляют о том, что есть потребность в дополнительных ресурсах или в закачке газа с помощью тех газопроводов, которые сегодня остаются пустыми", — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1".

Новак уточнил, что имеет в виду газопровод "Ямал-Европа" и украинскую газотранспортную систему, которая используется "не в полном объёме" в соответствии с контрактом, подписанным на период до 2024 года. Кроме того, остаётся ещё один газопровод — не прошедший сертификацию "Северный поток 2", по одной нитке которого в Европу также можно транспортировать газ.