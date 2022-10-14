МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Счета европейцев за газ и электроэнергию следует отправлять политикам, выступавшим за отказ от российских ресурсов. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, комментируя предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен послать счета в Москву, сообщает РБК. В ЕК заявили о планах уполномочить прокуроров ЕС бороться с обходом санкций

Ранее в сентябре французский евродепутат Манон Обри, критикуя европейские власти за рост цен, показала счета за электроэнергию. В ответ фон дер Ляйен рекомендовала отправить их в Россию.

"Госпоже Урсуле фон дер Ляйен я бы посоветовал все эти счета направить именно тем политикам, которые принимали решение о переходе на спотовые цены, об отказе от долгосрочных контрактов с нашими компаниями, об отказе от российского газа, энергетических ресурсов", — сказал Новак в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1".

По его словам, первопричиной роста цен на энергоресурсы стали решения властей Евросоюза, принятые "по указке, скорее всего, своих заокеанских партнеров". Поэтому подобные высказывания вызывают только удивление, отметил вице-премьер.