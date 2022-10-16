БЕРЛИН, 16 окт — ПРАЙМ. Проявления экстремизма могут усилиться в Германии на фоне текущего кризиса с энергоносителями, заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер (ХСС) в интервью Bild am Sonntag. В Германии заявили об усилении защиты критической инфраструктуры

"Страх и неуверенность — топливо для экстремистов. И перед грядущей зимой люди испытывают такую неуверенность, какую не испытывали давно. Смешение кризисов, таких как энергетический и коронавирусный, может привести к перенапряжению и дестабилизации демократии. Поэтому демократические партии должны проявлять четкую позицию, меньше спорить и приободрять граждан", — сказал он.

Зедер призвал министра экономики Германии Роберта Хабека и министра финансов Германии Кристиана Линднера, прекратить споры о продлении работы АЭС. Также он призвал канцлера ФРГ Шольца урезонить этих двух "задир".

"Нет окончательного продления срока эксплуатации АЭС как минимум до 2024 года. Нет быстрой реализации торможения цен на газ и послаблений для граждан в октябре и ноябре", — перечислил Зедер недостающие сейчас факторы.

Между Хабеком и Линдером уже несколько месяцев идет спор о вопросах продления эксплуатации немецких АЭС. Хабек, принадлежащий к партии "Зеленые", высказывается о намерении продлить работу двух из трех станций до марта 2023 года, в то время как Линднер призывает к продлению эксплуатации всех трех станций до 2024 года.