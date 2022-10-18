МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Интернет-магазин по продаже дров начал работу на Украине, сообщили в кабинете министров страны. Украина получила два миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза

"На Украине заработал государственный интернет-магазин дров для населения. Лесхозы уже принимают онлайн-заказы от украинцев. В несколько кликов каждый может приобрести себе или своим родным дрова на зиму, да еще и с доставкой домой", — говорится на сайте украинского кабмина.

В переводе на русский адрес сайта правительственного магазина дров звучит как "ДроваЕсть". Утверждается, что нужно только указать адрес доставки дров, а система автоматически выберет ближайший лесхоз. Чтобы избежать спекуляции и оптовых закупок, на сервисе введена авторизация и лимит в 15 кубометров дров за сезон на пользователя.

Отмечается, что уже реализованы почти 2,5 миллиона кубометров дров, с планом на еще 1,1 миллиона до конца года.

На сайте магазина покупателя встречает инфоргафика об энергетической ценности различных пород древесины и советы по определению объема древесного топлива.