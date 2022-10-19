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https://1prime.ru/energy/20221019/838508256.html
Цены на энергоносители в еврозоне подскочили по итогам сентября
Энергетика
Новости
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Цены на энергоносители в еврозоне по итогам сентября, по окончательной оценке, выросли на 40,7% в годовом выражении и на 2,9% — в месячном, следует из данных Евростата. Такой рост... ПРАЙМ, 19.10.2022
энергетика, новости, энергетика, энергетический кризис, еврозона
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Цены на энергоносители в еврозоне по итогам сентября, по окончательной оценке, выросли на 40,7% в годовом выражении и на 2,9% — в месячном, следует из данных Евростата.
Такой рост внес основной вклад в рекордную за всю историю еврозоны инфляцию — 9,9% годовых по итогам сентября. Рост индекса потребительских цен ускорился с 9,1% месяцем ранее.
Кроме того, цены на еду, алкоголь и табак поднялись на 11,8% в годовом выражении и на 0,9% — только за сентябрь.
Цены на неэнергетические промышленные товары выросли на 5,5% и на 2,7% соответственно.