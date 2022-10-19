МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Цены на энергоносители в еврозоне по итогам сентября, по окончательной оценке, выросли на 40,7% в годовом выражении и на 2,9% — в месячном, следует из данных Евростата. Французский энергетический регулятор призвал запустить ядерные реакторы

Такой рост внес основной вклад в рекордную за всю историю еврозоны инфляцию — 9,9% годовых по итогам сентября. Рост индекса потребительских цен ускорился с 9,1% месяцем ранее.

Кроме того, цены на еду, алкоголь и табак поднялись на 11,8% в годовом выражении и на 0,9% — только за сентябрь.

Цены на неэнергетические промышленные товары выросли на 5,5% и на 2,7% соответственно.