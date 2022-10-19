МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Новый пакет мер по преодолению энергетического кризиса, предложенный Еврокомиссией, вряд ли будет одобрен странами Европейского союза в ближайшие дни, заявили чиновники в ЕС. В ЕС заявили, что не все страны поддержали предложения по ценам на хабе TTF

Ранее во вторник ЕК предложила ряд мер в ответ на энергетический кризис, включая инструменты для снижения стоимости газа. Так, орган рекомендовал провести обязательные совместные закупки 13,5 миллиарда кубометров "голубого топлива" для наполнения хранилищ к зиме 2023-2024 годов, создать временный и применяемый при необходимости механизм ограничения чрезмерно высоких цен на хабе TTF, создать новый ценовой бенчмарк для рынка СПГ.

Предполагается, что лидеры стран-членов сообщества обсудят этот пакет на саммите в конце текущей недели.

По словам одного из чиновников, не все страны ЕС поддерживают механизм лимитирования цен на TTF. "Некоторые поддерживают некоторые меры, некоторые поддерживают одни части пакета, но не поддерживают другие… Поэтому работа будет нужна", — пояснил он.

На следующей неделе, 25 октября, пройдет совет министров энергетики стран Евросоюза, на повестке дня которого также стоят новые предложения ЕК.

"Министры обменяются мнениями. Это будет первая политическая дискуссия на министерском уровне…. Это (работа над согласованием пакета энергомер — ред.) не завершится за несколько дней, не будет повторения шестидневного чуда (когда один из пактов энергомер ЕС был согласован в этот срок — ред.) Возможно, это займёт больше времени", — сказал другой высокопоставленный европейский чиновник.

Он добавил, что Чехия, в данный момент председательствующая в ЕС, готова созвать при необходимости дополнительный совет министров энергетики для обсуждения этого вопроса.