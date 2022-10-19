МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. европейские лидеры в конце текущей недели могут прийти к консенсусу по новым мерам в области энергетики, дискуссии не будут простыми, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Страны ЕС поддерживают ограничения цен на газ, заявил глава Евросовета

"Завтра мы обсудим и, надеюсь, определимся с вариантами. Первое — обсуждение с партнерами безопасности снабжения и более низких цен на импорт… Второе — мы обсудим внедрение совместных закупок газа… Третье — мы оценим решения по ограничению цен на газ", — сказал он в ходе пресс-конференции.

По словам политика, страны Евросоюза должны будут определить четкий путь в вопросе ограничения цен с четкими дедлайнами.

Мишель напомнил, что Еврокомиссия ранее представила пакет предложений, которые могли бы быть введены в ЕС в ответ на энергетический кризис, в том числе, чтобы способствовать снижению цен на газ.

"Важное количество стран" Евросоюза поддерживает ограничение цен на "голубое топливо", добавил глава Евросовета.

Ранее чиновник ЕС отмечал, что не все члены Евросоюза поддерживают механизм лимитирования цен на TTF.