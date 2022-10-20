Акционеры "Квадры" обсудят вопрос прекращения публичного статуса компании
Акционеры "Квадры" 24 ноября обсудят вопрос прекращения публичного статуса компании
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Акционеры "Квадры" 24 ноября обсудят вопрос прекращения публичного статуса компании, включая делистинг акций, сообщила компания.
"Двадцать четвертого ноября 2022 года "Квадра" проведет внеочередное собрание акционеров в форме заочного голосования. В повестке — прекращение публичного статуса компании, включая делистинг акций и обращение в Центробанк, что позволит освободить её от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах", — говорится в сообщении.
"Поскольку главный акционер компании — АО "РИР" ("Русатом Инфраструктурные решения" — ред.) — владеет более 99% акций, то прекращение публичного статуса компании — это логичный шаг", — приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора по корпоративному управлению и правовому обеспечению "Квадры" Михаила Иванова.
Он также отметил, что это также позволит оптимизировать административные расходы, упростить структуру документооборота и других бизнес-процессов.
https://1prime.ru/energy/20221020/838528976.html
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