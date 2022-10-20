МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Акционеры "Квадры" 24 ноября обсудят вопрос прекращения публичного статуса компании, включая делистинг акций, сообщила компания. "Эн+ Груп" открыла три электрозаправки по дороге на Байкал

"Двадцать четвертого ноября 2022 года "Квадра" проведет внеочередное собрание акционеров в форме заочного голосования. В повестке — прекращение публичного статуса компании, включая делистинг акций и обращение в Центробанк, что позволит освободить её от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах", — говорится в сообщении.

"Поскольку главный акционер компании — АО "РИР" ("Русатом Инфраструктурные решения" — ред.) — владеет более 99% акций, то прекращение публичного статуса компании — это логичный шаг", — приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора по корпоративному управлению и правовому обеспечению "Квадры" Михаила Иванова.

Он также отметил, что это также позволит оптимизировать административные расходы, упростить структуру документооборота и других бизнес-процессов.