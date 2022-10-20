МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Украина может на месяцы остаться без воды, света и тепла, заявил советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович в интервью журналистке Юлии Латыниной*. По всей Украине ограничат поставки электроэнергии

"Мы вполне можем оказаться перед ситуацией, когда мы неделями, а то и месяцами будем сидеть либо без воды, без света и тепла, либо с большими ограничениями", — сообщил Арестович.

Украина в четверг перешла на режим ограниченного потребления электроэнергии, который подразумевает сокращение рабочего дня и объема энергопотребления в домохозяйствах и на предприятиях, уменьшение количества рейсов общественного транспорта. В нескольких регионах страны наблюдаются проблемы с интернетом, а власти обращаются к гражданам вовремя оплачивать счета.

Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее заявил, что для восстановления потерянных объемов производства электроэнергии на Украине понадобится несколько дней. Он сообщил, что "Укрэнерго" вынуждена ввести временное ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Полтавской и Сумской областях Украины.

При этом власти Киевской области призвали жителей максимально ограничить потребление электричества с 7.00 до 23.00, включая отключение холодильников, сообщает украинское издание "Страна.ua". Подобные призывы звучат и в других регионах.

Власти принимают различные меры для того, чтобы сократить объемы энергопотребления. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что автобусы в городе выйдут на ряд троллейбусных маршрутов. В харьковском метрополитене, по сообщениям пресс-службы, увеличен интервал движения поездов от 11 до 13 минут; в Николаевской области сокращают на 60% количество электротранспорта и отключат светофоры. Также в Полтаве звучат призывы властей регионов сократить рабочий день на всех предприятиях города.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, на следующей неделе Украина получит от европейских стран поддержку в виде более 600 единиц энергетического оборудования, в том числе генераторов.

*физическое лицо, выполняющее функции иноагента