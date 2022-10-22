БЕРЛИН, 22 окт — ПРАЙМ. Митинги на фоне энергетического кризиса состоялись в нескольких городах Германии в субботу, общее количество зарегистрированных в акциях участников составляет около 20 тысяч человек, сообщает немецкий новостной портал rbb24. В венгерском правительстве заявили о "взрывных" последствиях санкций

Отмечается, что к демонстрациям призвал альянс Solidarischer Herbst. Также организаторами митингов выступили объединение профсоюзов, социальных и экологических организаций, включая Verdi, BUND, Greenpeace и Paritätische Gesamtverband.

На фоне роста цен на энергоносители участники акции потребовали, среди прочего, адресных льгот для людей с низкими доходами, замораживания арендной платы на жилье, введения налога на богатство и расширения использования возобновляемых источников энергии, чтобы стать независимыми от угля и газа.

Митинг прошёл в Берлине, также призывы выйти на улицы звучали в Дрездене, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Ганновере и Штутгарте. По всей стране было зарегистрировано в общей сложности около 20 000 участников этих акций.

В Берлине, по данным полиции, собралось около 1800 демонстрантов, они прошли маршем по правительственному кварталу, в руках митингующих были плакаты с требованиями большей социальной справедливости на фоне энергетического кризиса. Уточняется, что обстановка была спокойной.