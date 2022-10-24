МАДРИД, 24 окт — ПРАЙМ. Европейский союз держит курс на декарбонизацию своей экономики, несмотря на то, что в условиях энергетического кризиса ряду стран пришлось временно нарастить потребления газа и угля, заявила в понедельник министр энергетики Испании Тереса Рибера по прибытии на встречу министров окружающей среды стран Евросоюза в Люксембурге. Евросоюз разработает конкретные меры по снижению цен на газ

"Жизненно важно, чтобы Европа показала, что хотя в краткосрочной перспективе нам нужна некоторая гибкость, и что ряд стран возвращаются к наращиванию потребление угля и газа, это является временными мерами, принятыми из соображений энергетической безопасности", — сказала она во время трансляции, которая велась на сайте Еврокомиссии.

На этой встрече страны-члены ЕС планируют принять документ, который определит общую позицию союза во время предстоящей 27-ой Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27), которая состоится в ноябре в Шарм-эш-Шейхе (Египет).

Рибера считает, что один из посылов, который ЕС должен четко донести до остальных участников предстоящего международного мероприятия, заключается в том, что Европа "ускоряет свою трансформацию" для достижения декарбонизации, исходя из того, что это положительно повлияет на "гораздо более безопасное" положение блока.