МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Украина имеет возможности для импорта из Евросоюза 300-500 МВт электроэнергии для своих западных регионов, однако ее цена будет значительно выше текущей, заявил РИА Новости специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины, пожелавший остаться неназванным. Украинцы скупают фонарики и свечи из-за перебоев со светом

"Сценарий с поставкой электроэнергии из ЕС на Украину вероятен для западных областей страны, при условии разрушения инфраструктуры, связывающей эти области с центральными регионами и расположенными в них АЭС. Речь может идти о передаче мощностей порядка 300-500 МВт, на большие перетоки, скорее всего, энергосистемы пока что не готовы технически. Стоимость такой электроэнергии будет значительно выше текущей", — сказал он.

Ранее глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил в интервью "РБК-Украина", что страна может начать импортировать электроэнергию из ЕС, отметив при этом, что европейские цены на электроэнергию все еще намного выше, чем внутриукраинские, а на саму организацию импорта требуется определенное время.

По данным оператора рынка электроэнергии Украины, тариф на электроэнергию соседней Румынии превышает текущий уровень стоимости электроэнергии Украины в 2,5 раза (228,71 евро за МВт.ч), Венгрии — в 2 раза (189,01 евро за МВт.ч), Словакии – в 2 раза (188,35 евро за МВт.ч), Чехии — в 1,4 раза (132,17 евро за МВт.ч). На Украине допустили возможность импорта электроэнергии из Европы

Максимальная мощность, транзит которой возможен через межгосударственные линии электропередач на западном направлении, оценивается порядка 1500 МВт, перетоки могут осуществляться как с запада на восток, так и наоборот, отмечает эксперт. Сегодняшние торговые мощности между Операторами систем передачи данных (TSO) Синхронной зоны Континентальной Европы с Украиной/Молдовой не превышают 300 МВт. По прогнозам эксперта, в ближайшее время не стоит ожидать резкого увеличения диапазона торговых перетоков, учитывая ещё и тот факт, что большая часть сетевой и подстанционной инфраструктуры Западной Украины пострадала от ракетных ударов.

"То есть, как крайняя мера этот вариант будет решением в безвыходной ситуации, но есть предположение, что украинские энергетики будут пытаться максимально оперативно ремонтировать и восстанавливать свою электросетевую инфраструктуру, а не закупать электроэнергию у ЕС", — пояснил эксперт.

До начала спецоперации Украина имела четыре действующие АЭС. Самая мощная из них — Запорожская. Она считается самой крупной в Европе. Помимо нее еще есть Южно-Украинская АЭС, Ровенская АЭС (РАЭС) и Хмельницкая АЭС.