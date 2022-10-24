Эксперт: Украина сможет импортировать из Евросоюза 300-500 МВт электроэнергии
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Украина имеет возможности для импорта из Евросоюза 300-500 МВт электроэнергии для своих западных регионов, однако ее цена будет значительно выше текущей, заявил РИА Новости специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины, пожелавший остаться неназванным.
"Сценарий с поставкой электроэнергии из ЕС на Украину вероятен для западных областей страны, при условии разрушения инфраструктуры, связывающей эти области с центральными регионами и расположенными в них АЭС. Речь может идти о передаче мощностей порядка 300-500 МВт, на большие перетоки, скорее всего, энергосистемы пока что не готовы технически. Стоимость такой электроэнергии будет значительно выше текущей", — сказал он.
Ранее глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил в интервью "РБК-Украина", что страна может начать импортировать электроэнергию из ЕС, отметив при этом, что европейские цены на электроэнергию все еще намного выше, чем внутриукраинские, а на саму организацию импорта требуется определенное время.
По данным оператора рынка электроэнергии Украины, тариф на электроэнергию соседней Румынии превышает текущий уровень стоимости электроэнергии Украины в 2,5 раза (228,71 евро за МВт.ч), Венгрии — в 2 раза (189,01 евро за МВт.ч), Словакии – в 2 раза (188,35 евро за МВт.ч), Чехии — в 1,4 раза (132,17 евро за МВт.ч).
Максимальная мощность, транзит которой возможен через межгосударственные линии электропередач на западном направлении, оценивается порядка 1500 МВт, перетоки могут осуществляться как с запада на восток, так и наоборот, отмечает эксперт. Сегодняшние торговые мощности между Операторами систем передачи данных (TSO) Синхронной зоны Континентальной Европы с Украиной/Молдовой не превышают 300 МВт. По прогнозам эксперта, в ближайшее время не стоит ожидать резкого увеличения диапазона торговых перетоков, учитывая ещё и тот факт, что большая часть сетевой и подстанционной инфраструктуры Западной Украины пострадала от ракетных ударов.
"То есть, как крайняя мера этот вариант будет решением в безвыходной ситуации, но есть предположение, что украинские энергетики будут пытаться максимально оперативно ремонтировать и восстанавливать свою электросетевую инфраструктуру, а не закупать электроэнергию у ЕС", — пояснил эксперт.
До начала спецоперации Украина имела четыре действующие АЭС. Самая мощная из них — Запорожская. Она считается самой крупной в Европе. Помимо нее еще есть Южно-Украинская АЭС, Ровенская АЭС (РАЭС) и Хмельницкая АЭС.
https://1prime.ru/energy/20221024/838569601.html