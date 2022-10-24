КИШИНЕВ, 24 окт — ПРАЙМ. Цена импортированной в Молдавию электроэнергии из Румынии будет выше текущей, заявил в понедельник вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии. 21 октября лидер Приднестровья Вадим Красносельский объявил, что с 24 октября Молдавская ГРЭС в 2,5 раза ограничит поставки электроэнергии на правый берег Днестра. Так, вместо 70% экспорта останется только 27%. В ответ Спыну заявил, что республика намерена закупить дополнительные объемы – 235 Мвтч – электроэнергии в Румынии, по цене 90 евро за 1 Мвт. Эксперты допустили рост ставки ЕЦБ на 75 базисных пунктов в октябре

"Сегодня "Молдэлектрика" (госпредприятие) обратилась к подписанному с Румынией экстренному договору. Стоимость электроэнергии по этому договору составляет от 190 до 348 евро за 1 МВт ч", — написал Спыну в своем Telegram-канале.

Власти Молдавии призывают бытовых потребителей и предпринимателей просят экономить всеми возможными способами, госучреждениям также разосланы инструкции по контролю расхода электроэнергии.