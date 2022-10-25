МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Пожар произошел на шахте "Луганская" в Луганской Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости. Поезда охраны железнодорожного транспорта потушили пожар на Крымском мосту

На территории шахты "Луганская" в поселке Юбилейный горит одно из зданий.

Как передает корреспондент РИА Новости, на месте работают экстренные службы.

Причина пожара уточняются. Добыча угля на данной шахте не ведется.