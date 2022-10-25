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На территории шахты "Луганская" в ЛНР произошел пожар
Энергетика
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Пожар произошел на шахте "Луганская" в Луганской Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости. На территории шахты "Луганская" в поселке Юбилейный горит одно из зданий... ПРАЙМ, 25.10.2022
энергетика, новости, шахта, лнр
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Пожар произошел на шахте "Луганская" в Луганской Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости.
На территории шахты "Луганская" в поселке Юбилейный горит одно из зданий.
Как передает корреспондент РИА Новости, на месте работают экстренные службы.
Причина пожара уточняются. Добыча угля на данной шахте не ведется.