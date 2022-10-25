МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Новые энергомеры, направленные, в том числе, на снижение цен в Евросоюзе, могут согласовать к концу ноября, заявил министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела. Министры энергетики ЕС обсудят введение новых энергомер

"Мы проведём технические дискуссиями по мерам, я ожидаю определённого прогресса, который может быть одобрен до конца ноября", — сказал глава ведомства перед началом встречи министров энергетики ЕС в Люксембурге.

Сикела добавил, что при необходимости созовет дополнительные внеочередные встречи.

Чехия до конца 2022 года председательствует в Совете стран ЕС и может созывать внеочередные совещания министров.

Ранее Еврокомиссия представила ряд мер, которые могли бы быть применены в ЕС на фоне энергетического кризиса, в том числе для снижения цен. Их в конце прошлой недели обсудили лидеры стран региона на саммите и в целом согласились с идеями ЕК.