МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Координирующий министр по экономическим вопросам Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что Индонезия планирует создать сеть электроснабжения в регионе Юго-Восточной Азии совместно с несколькими странами АСЕАН, сообщает агентство ANTARA. Индонезия хочет стать мировым производителем литий-ионных аккумуляторов

"АСЕАН необходимо скооперироваться для решения проблемы энергетического кризиса. Мы построим для всей Юго-Восточной Азии сеть альтернативных источников электроэнергии, таких как плавучие солнечные электростанции", — сказал Хартарто на встрече с представителем Всемирного банка в Вашингтоне.

По данным ANTARA, двусторонняя встреча была "конструктивной", на ней обсуждался ряд тем, в том числе и роль Индонезии в энергетическом единстве АСЕАН.

Министр отметил, что "в последнее время страны АСЕАН все больше стремятся к объединению, завершая тем самым разрушительную тенденцию двух лет пандемии". Хартарто добавил, что Сингапур и Малайзия проявили интерес в присоединении к "глобальному энергетическому проекту Индонезии в Юго-Восточной Азии".