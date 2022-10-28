МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Путь к стабильному энергетическому сбережению на Украине лежит в признании правомерности требований России в рамках СВО, покупка Киевом словацкой электроэнергии грозит дальнейшим ростом цен на энергоресурсы. Об этом заявил зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.
"Путь к стабильности энергоснабжения иной. Надо признать правомерность требований России в рамках СВО и ее результаты, отражённые в нашей Конституции. И тогда со светом наладится", — написал политик в мессенджере Telegram.
Ранее сообщалось, что Украина начала закупать электроэнергию у Словакии.
По словам Медведева, закупки словацкого ресурса украинской стороной грозит дальнейшим ростом цен на энергоносители "как для европейцев, так и для украинцев". Однако этот шаг не "даст желанной стабильности в работе энергосистемы Украины", добавил зампред Совбеза России.
https://1prime.ru/energy/20221028/838626252.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.