МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Путь к стабильному энергетическому сбережению на Украине лежит в признании правомерности требований России в рамках СВО, покупка Киевом словацкой электроэнергии грозит дальнейшим ростом цен на энергоресурсы. Об этом заявил зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев. Медведев назвал жизнь украинцев разменной монетой в политической игре США

"Путь к стабильности энергоснабжения иной. Надо признать правомерность требований России в рамках СВО и ее результаты, отражённые в нашей Конституции. И тогда со светом наладится", — написал политик в мессенджере Telegram.

Ранее сообщалось, что Украина начала закупать электроэнергию у Словакии.

По словам Медведева, закупки словацкого ресурса украинской стороной грозит дальнейшим ростом цен на энергоносители "как для европейцев, так и для украинцев". Однако этот шаг не "даст желанной стабильности в работе энергосистемы Украины", добавил зампред Совбеза России.