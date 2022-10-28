ВЕНА, 28 окт — ПРАЙМ. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает темпы создания защитной зоны вокруг ЗАЭС медленными, об этом он заявил в пятницу, выступая в Фонде Карнеги в США. Глава МАГАТЭ обсудит в Совбезе ООН создание безопасной зоны вокруг ЗАЭС

"Прогресс был медленным, я очень расстроен этим. Потому что для меня создание защитной зоны вокруг атомной электростанции само собой разумеющееся, как и все остальное. Как можно, ради бога, обстреливать атомную станцию", — сказал Гросси.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.