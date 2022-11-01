Дизельное топливо в России дорожает в ожидании эмбарго Евросоюза, бензин дешевеет из-за автокризиса
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Разрыв биржевой стоимости бензина и дизельного топлива в России в октябре стал особенно заметным: если бензин дешевеет под влиянием кризиса на автомобильном рынке, то дизельное топливо, напротив, дорожает в ожидании европейского эмбарго, которое наступит в феврале следующего года, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Биржевая стоимость бензина марки Аи-92 в октябре снизилась на 9%, до 34,9 тысячи рублей за тонну, достигнув минимальных значений с 2016 года, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). А дизельное топливо (ДТ) осенью, наоборот, дорожает. И хотя по итогам октября цена зимнего дизеля опустилась на 6%, составив 64,9 тысячи рублей, но за этот месяц она трижды обновила рекордные значения.
Таким образом, оптовые цены на дизель выше, чем на бензин, уже почти в 2 раза.
Примерно аналогичную динамику показывают и розничные цены на топливо. По данным Росстата, бензин для российских автовладельцев дорожает значительно медленнее, чем дизель. Например, в сентябре по сравнению с августом средняя цена бензина выросла на 0,1%, а дизеля — на 0,5%.
ПОЧЕМУ ДЕШЕВЕЕТ БЕНЗИН
"Спад оптовых цен на бензин во многом связан с кризисом на автомобильном рынке", — объяснил РИА Новости эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов.
Это вызвано снижением продаж авто, которые ездят на бензине. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых авто и LCV по итогам января-сентября снизились в РФ на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом кризис затронул и вторичный рынок: по данным "Автостата", продажи подержанных машин в январе-сентябре сократились на 20% в годовом выражении.
Сегмент грузовых авто, которые используют дизельное топливо, этот кризис тоже не обошел стороной. Но он не имеет такого значения, поскольку для рынка дизельного топлива, в отличие от бензина, более важную роль играет экспорт. Так, по данным ЦДУ ТЭК, в структуре производства бензина в 2021 году на экспорт приходилось 10%, а в производстве дизеля – 50%. Более того, российский дизель всегда был значимым для европейского рынка.
ПОЧЕМУ ДОРОЖАЕТ ДИЗЕЛЬ
Европейские страны нарастили в этом году закупки российского дизельного топлива "в ожидании эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России, а также с учетом дисконта", заметил заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.
"Пока сохраняется внешний спрос на главном на сегодняшний день рынке для российского дизтоплива — Евросоюзе, текущий уровень цен на зимнее дизтопливо не имеет оснований для понижения", — считает собеседник агентства.
По его словам, также на ситуацию влияет тот факт, что в этом году не ожидается появления на рынке так называемых суррогатов зимнего дизеля, получаемого путем смешения авиакеросина и летних сортов дизеля.
КОГДА ЖДАТЬ СНИЖЕНИЯ ЦЕН НА ДИЗЕЛЬ
Эксперты сошлись во мнении, что снижение оптовых цен на дизельное топливо будет связано со вступлением в силу эмбарго ЕС на российские нефтепродукты 5 февраля 2023 года.
"Причем снижение поставок в этом направлении с учетом сроков оформления и проведения внешнеторговых логистических операций начнется заблаговременно – за 1,5-2 месяца. Поэтому с декабря экспортное давление на внутрироссийские оптовые цены ослабнет, и они могут заметно снизиться", — отметил Колобанов.
"Устойчивое снижение цен на дизельное топливо, по всей видимости, произойдет ближайшей весной", — ожидает Родионов.
https://1prime.ru/energy/20221101/838664529.html