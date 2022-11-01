МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Разрыв биржевой стоимости бензина и дизельного топлива в России в октябре стал особенно заметным: если бензин дешевеет под влиянием кризиса на автомобильном рынке, то дизельное топливо, напротив, дорожает в ожидании европейского эмбарго, которое наступит в феврале следующего года, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Розничная цена дизеля в России за неделю выросла

Биржевая стоимость бензина марки Аи-92 в октябре снизилась на 9%, до 34,9 тысячи рублей за тонну, достигнув минимальных значений с 2016 года, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). А дизельное топливо (ДТ) осенью, наоборот, дорожает. И хотя по итогам октября цена зимнего дизеля опустилась на 6%, составив 64,9 тысячи рублей, но за этот месяц она трижды обновила рекордные значения.

Таким образом, оптовые цены на дизель выше, чем на бензин, уже почти в 2 раза.

Примерно аналогичную динамику показывают и розничные цены на топливо. По данным Росстата, бензин для российских автовладельцев дорожает значительно медленнее, чем дизель. Например, в сентябре по сравнению с августом средняя цена бензина выросла на 0,1%, а дизеля — на 0,5%.

ПОЧЕМУ ДЕШЕВЕЕТ БЕНЗИН

"Спад оптовых цен на бензин во многом связан с кризисом на автомобильном рынке", — объяснил РИА Новости эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов. Эксперт перечислил правила хранения бензина

Это вызвано снижением продаж авто, которые ездят на бензине. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых авто и LCV по итогам января-сентября снизились в РФ на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом кризис затронул и вторичный рынок: по данным "Автостата", продажи подержанных машин в январе-сентябре сократились на 20% в годовом выражении.

Сегмент грузовых авто, которые используют дизельное топливо, этот кризис тоже не обошел стороной. Но он не имеет такого значения, поскольку для рынка дизельного топлива, в отличие от бензина, более важную роль играет экспорт. Так, по данным ЦДУ ТЭК, в структуре производства бензина в 2021 году на экспорт приходилось 10%, а в производстве дизеля – 50%. Более того, российский дизель всегда был значимым для европейского рынка.

ПОЧЕМУ ДОРОЖАЕТ ДИЗЕЛЬ

Европейские страны нарастили в этом году закупки российского дизельного топлива "в ожидании эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России, а также с учетом дисконта", заметил заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.

"Пока сохраняется внешний спрос на главном на сегодняшний день рынке для российского дизтоплива — Евросоюзе, текущий уровень цен на зимнее дизтопливо не имеет оснований для понижения", — считает собеседник агентства.

По его словам, также на ситуацию влияет тот факт, что в этом году не ожидается появления на рынке так называемых суррогатов зимнего дизеля, получаемого путем смешения авиакеросина и летних сортов дизеля.

КОГДА ЖДАТЬ СНИЖЕНИЯ ЦЕН НА ДИЗЕЛЬ

Эксперты сошлись во мнении, что снижение оптовых цен на дизельное топливо будет связано со вступлением в силу эмбарго ЕС на российские нефтепродукты 5 февраля 2023 года. Выпуск бензина в России в сентябре снизился на 9,1 процента к августу

"Причем снижение поставок в этом направлении с учетом сроков оформления и проведения внешнеторговых логистических операций начнется заблаговременно – за 1,5-2 месяца. Поэтому с декабря экспортное давление на внутрироссийские оптовые цены ослабнет, и они могут заметно снизиться", — отметил Колобанов.

"Устойчивое снижение цен на дизельное топливо, по всей видимости, произойдет ближайшей весной", — ожидает Родионов.