МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Россия обсуждает с Ираном строительство солнечных и ветряных электростанций на территории республики, говорится в сообщении кабмина РФ со ссылкой на итоги 16-го заседания межправкомиссии двух стран. Новак надеется, что "Газпром" и Иран подпишут соглашения о проектах

"Обсуждается участие российских компаний в проектах строительства солнечных электростанций в Иране на условиях под ключ общей установленной мощностью не менее 100 МВт с привлечением российского экспортного финансирования, а также участие в реализации проектов ветряных электростанций на границе с Афганистаном и на каспийском побережье Ирана, в том числе на основе долгосрочных (до 20 лет) контрактов", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Россия и Иран договорились развивать сотрудничество в сфере атомной промышленности.

В настоящее время Россия ведет строительство второго энергоблока АЭС "Бушер" — крупного российско-иранского проекта — и заключен контракт на строительство третьего энергоблока.