Россия обсуждает с Ираном постройку солнечных и ветряных электростанций
Правительство: Россия и Иран рассматривают сотрудничество в альтернативной энергетике
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Россия обсуждает с Ираном строительство солнечных и ветряных электростанций на территории республики, говорится в сообщении кабмина РФ со ссылкой на итоги 16-го заседания межправкомиссии двух стран.
"Обсуждается участие российских компаний в проектах строительства солнечных электростанций в Иране на условиях под ключ общей установленной мощностью не менее 100 МВт с привлечением российского экспортного финансирования, а также участие в реализации проектов ветряных электростанций на границе с Афганистаном и на каспийском побережье Ирана, в том числе на основе долгосрочных (до 20 лет) контрактов", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что Россия и Иран договорились развивать сотрудничество в сфере атомной промышленности.
В настоящее время Россия ведет строительство второго энергоблока АЭС "Бушер" — крупного российско-иранского проекта — и заключен контракт на строительство третьего энергоблока.
https://1prime.ru/energy/20221101/838674633.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.