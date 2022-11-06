СМИ раскрыли, сколько ФРГ потратит на борьбу с энергокризисом в 2023 году
Reuters: ФРГ потратит 83 миллиарда евро на ограничение роста цен на энергию в 2023 году
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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Германия потратит около 83 миллиардов евро из ранее одобренного плана защиты экономики в 200 миллиардов евро на ограничение роста цен на газ и электроэнергию в 2023 году, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект предложения.
В октябре парламент ФРГ одобрил план по снижению цен на газ и электричество размером в 200 миллиардов евро из особого фонда.
"Германия выделит 83,3 миллиарда евро, или 42% от основного плана по защите (экономики — ред.), одобренного в прошлом месяце, на финансирование ограничения цен на газ и электроэнергию в 2023 году в попытке защитить крупнейшую экономику Европы", — пишет агентство.
https://1prime.ru/energy/20221106/838723303.html
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