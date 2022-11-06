Замглавы МИД России обсудил с иранскими властями ситуацию вокруг СВПД
Замглавы МИД России Вершинин обсудил в Тегеране ситуацию вокруг ядерной сделки
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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Замглавы МИД России Сергей Вершинин обсудил в Тегеране ситуацию вокруг СВПД, сообщает внешнеполитическое ведомство.
Были проведены отдельные консультации с заместителем министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни и старшим помощником по особым политическим вопросам Али Асгард Хаджи.
"Пятого-шестого ноября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин "на полях" заседания национальных координаторов Группы друзей в защиту Устава ООН (ГДУ) в Тегеране был принят министром иностранных дел Исламской Республики Иран (ИРИ) Хоссейном Амир Абдоллахианом", — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
"Состоялся развернутый обмен мнениями по представляющим взаимный интерес международным и региональным сюжетам, находящимся на рассмотрении Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН", — добавляется в сообщении.
Особое внимание было уделено задачам восстановления СВПД, достижения устойчивого урегулирования кризисов в Афганистане, Йемене, Сирии и Ливии.
"С обеих сторон отмечалась важность продолжения регулярной координации, подтвержден настрой на дальнейшее укрепление двустороннего взаимодействия", — подчеркнуто на сайте МИД.
https://1prime.ru/energy/20221106/838723444.html
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