КИШИНЕВ, 13 ноя — ПРАЙМ. Комиссия по чрезвычайным ситуациям кабмина Молдавии требует, чтобы местные власти в течение пяти дней утвердили план мер по снижению потребления электроэнергии, сообщила пресс-служба правительства республики. СМИ: Молдавия понесет дополнительные траты на энергоносители этой зимой

В Молдавии с 24 февраля действует режим чрезвычайного положения, в том числе из-за энергетического кризиса. В это время право приоритетного принятия решений получает комиссия по чрезвычайным ситуациям.

"Комиссии по чрезвычайным ситуациям органов местного публичного управления в пятидневный срок примут план мероприятий, применимых на территориальном уровне, которые будут способствовать снижению энергопотребления", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Список мер будет опубликован на официальном сайте районных/муниципальных советов и других доступных средствах информации. До 15 числа каждого месяца будут публиковаться отчеты о мониторинге мероприятий по снижению энергопотребления.

"Потребление электроэнергии должно быть дополнительно снижено на центральном и местном уровне путем отключения уличного освещения в течение дня, а именно с 7.00 до 17.00 (8.00 — 18.00 мск)", — отметили в правительстве.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.

Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.